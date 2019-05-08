«Истребляем сверчков»: Решением проблемы скрипов в плафонах LADA Vesta поделился водитель

Сегодня, 18:15

Автолюбитель пожаловался, что обнаружил непонятные посторонние звуки в салоне машины и показал, как от них можно избавиться.

В тематическом сообществе «вестоводов», водитель рассказал, что с недавних пор в районе плафонов своей LADA Vesta он начал замечать громкие скрипы, которые в особенности проявлялись во время проездов неровностей. Чтобы «истребить сверчков», автомобилист разобрал плафоны и наконец-таки сумел разобраться, почему так происходит.

Данная рекомендация подойдёт для всех владельцев LADA Vesta, обнаруживших у своих машин посторонние звуки, которые могут быть как в районе заднего, так и в районе переднего плафона. Для начала автомобилисту понадобилось поддеть крышечку, под которой находятся два небольших болта.

Как только водитель LADA Vesta их открутил – ему в руки тут же упала целая россыпь плоских металлических элементов разных форм и размеров, происхождение которых осталось для автомобилиста большой загадкой, ведь они ни к чему не крепились и, судя по всему, не соединялись в одно целое, поскольку следов разлома выявить не удалось.

После того, как умелец устранил металлические осколки из плафонов LADA Vesta и вновь собрал их – свет начал работать как и раньше, а «сверчки», судя по всему, исчезли окончательно, что порадовало водителя: «Но я так и не понял, что это за конструкция была, и почему она так шумела».