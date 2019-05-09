Узрел на личном опыте: Реальные «косяки» и преимущества новой LADA Granta назвал владелец

Сегодня, 17:30

Автомобилисту хватило полгода эксплуатации машины, чтобы понять, за что любить ее, и за что ненавидеть.

Блогеры нередко озвучивают неправдивую информацию о той или иной машине, даже подробно не познакомившись с ней, однако владелец новой LADA Granta на своем YouTube-канале Wheel Drive, назвал реальные «косяки» и преимущества автомобиля, которые узрел на личном опыте, проехав на нем за полгода более 8 000 км.

Недостатком №1 в LADA Granta рассказчик считает шумоизоляцию, которая практически отсутствует. И дело не только в сильно слышных шумах, окружающих автомобиль, но и громких звуков двигателя и трансмиссии. Еще одним большим недостатком LADA Granta автомобилист назвал мягкий пластик, которым отделаны салон и багажный отсек. Он мягок настолько, что царапается даже ногтем. Есть у модели минус, который имеется только в лифтбеке – крайне плохая видимость в заднем окне. Из-за нее непросто ехать на авто задним ходом, но, по словам автора, к этому можно привыкнуть. Также говоря о «косяках» машины автомобилист обратил внимание на дребезжание открытых окон во время движения или закрывания дверей. Еще у автомобиля сильно «подлетает» корма на неровностях, если он не загружен.

Главным преимуществом LADA Granta владелец считает багажник лифтбека. Он большой и наделен крючками, к которым можно цеплять багаж, чтобы его не разбрасывало по машине во время движения. Еще багажник имеет возможность расширения за счет складывания задних кресел. Также рассказчик обращает внимание в «Гранте» на хорошую обзорность, большие зеркала и усилитель руля.

Напомним, обновленное семейство LADA Granta дебютировало минувшим летом. В линейку вошли седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, а с недавнего времени к ним присоединилась «Гранта» для автошкол. Самым дешевым предлагается седан – его стоимость составляет от 373 410 рублей.