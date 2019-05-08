На все случаи жизни: Путешественник построит «идеальный» LADA Largus

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Энтузиаст вместе с единомышленниками планирует превратить отечественный фургон в мультифункциональный автомобиль, и уже показал проект машины.

Путешественник Петр Груздев построит «идеальный» LADA Largus, а помогут ему в этом энтузиасты. Автор позиционирует машину как автомобиль на все случаи жизни, подходящий как для повседневного использования, так и для бизнеса или туризма.

Господин Груздев заявил, что проект получил название Lärgus Käreliä. Автор отметил, что является автомобильным путешественником, неоднократно бывал зимой в арктических зонах. При этом энтузиаст подчеркнул, что в переделке машин для путешествий не применяет радикального подхода, а лишь немного меняет их.

Самым кардинальным изменением «Ларгуса» в рамках проекта его инициатор назвал существенно завышенную крышу транспортного средства. Также автомобиль должен получить пневматическую подвеску и блокировку дифференциала. Такие решения должны существенно повысить проходимость автомобиля. Кроме того, для автомобиля планируется установка мотора 1.8 с РКПП, а также с битопливной системой для бензина и пропана.

Lärgus Käreliä сможет повышать клиренс до 220 мм. Машину оснастят задними дисковыми тормозами. Для авто также должны подготовить грузовой бокс, кухню и мебель для кемпинга. Кроме того, машина может получить особый прицеп с независимой пневматической подвеской.

Напомним, LADA Largus представляет адаптированную для России версию модели Dacia Logan MCV первой генерации, появившейся в 2006 году. Стоимость универсала «Ларгус» в РФ составляет от 495 810 рублей. Также у машины есть кросс-версии, модификации в формате фургона и битопливные версии.