«За эту сумму – только тазик»: Какую иномарку за 250 000 рублей взять вместо LADA Kalina – сеть

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Автолюбители крайне сомневаются, что за четверть миллиона в 2019 году можно купить хоть что-то достойное.

Один из водителей в тематическом сообществе любителей LADA попросил совета. Он захотел продать свою LADA Kalina и купить вместо неё какую-нибудь подержанную иномарку: «Бюджет 250 000 рублей, хочется рабочую лошадку без лишних понтов!». Комментаторы в сети, впрочем, не уверены, что ему удастся осуществить задуманное, поскольку достойных иномарок за такие деньги – днём с огнём не сыскать.

По крайней мере, так считает большинство автомобилистов. Они предлагают владельцу LADA Kalina добавить ещё хотя бы немного денег, и там уже можно будет рассматривать Renault Megane или Laguna более-менее приличные, поскольку за 200-250 тыс. рублей максимум водителя – это «убитый» Logan.

Продать свою «Калину» водитель решил из-за того, что она начала сыпаться по полной, кузов очень сильно ржавеет и ему надоело каждую осень вкладывать деньги в LADA Kalina в надежде, что она сумеет пережить следующую зиму. «KIA Spectra в самый раз! Ломается редко, да и запчасти стоят копейки», – оптимистично заявил один из комментаторов.

Однако более опытный водитель ответил ему, сказав, что ни о какой надежности за 250 000 рублей и речи быть не может, потому владельцу LADA Kalina придётся либо оставить машину у себя, либо – сменить её на другое российское авто, если он не хочет повторения ситуации с посыпавшейся «Калиной»: «За эту сумму – только тазик, есть опыт. Логан можно взять за 300 000, но там ещё вложений ого-го сколько!».