«Профессиональные маляры занервничали»: Крашенный с баллона ВАЗ-2107 восхитил сеть

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Блогер показал, как «убитую» отечественную машину, купленную за 25 000 рублей, с помощью жидкой резины, превратить в черный брутальный автомобиль, при минимальных затратах.

На YouTube-канале «Парень с завода» появился ролик, в котором блогер показал результат достаточно сомнительного мероприятия, но с впечатляющим исходом. Речь идет о ржавом ВАЗ-2107, кузов которого уже начал сыпаться. Машина со старой серой покраской была покрыта черной жидкой резиной с обычного баллона. Примечательно, что эта покраска делалась не в специальном помещении, а просто на улице, возле гаража.

Перед покраской блогер снял с «семерки» бамперы, а спойлер на багажной двери оставил. Автомобилист даже не стал зачищать кузов от ржавчины и закрывать стекла, чтобы они не окрасились, вместо чего стал сразу красить машину с баллона. Дабы жидкая резина легла равномерно, пришлось красить в 3-4 слоя.

Стоит сказать, что покрашен был не только кузов, но и радиаторная решетка «Семерки». Также автомобилист отметил, что сложнее всего было покрасить крышу автомобиля. Жидкая резина осталась на стеклах автомобиля, однако стереть ее оказалось достаточно просто.

По словам блогера, на реализацию своей задумки ему хватило 2,5 часов времени и девяти баллонов жидкой резины. Они обошлись автомобилисту в 3,5 тысячи рублей.

Продолжение... Когда «Тойота» не нужна: Почему Volkswagen Passat популярнее Toyota Camry на «вторичке» – эксперт Несмотря на надежность, подержанная «Камри» проигрывает немецкому седану с пробегом по нескольким параметрам. Крашенный с баллона ВАЗ-2107 восхитил сеть, ведь машина преобразилась, и стала выглядеть весьма необычно, бойко и даже угрожающе.

Многих зрителей даже не смутил тот факт, что теперь кузов автомобиля будет очень легко пачкаться из-за «цепкости» жидкой резины, а еще она быстро царапается. В комментариях к видео один из пользователей написал: «Профессиональные маляры занервничали». Еще один зритель добавил: «Бамперы не возвращай, без них круче!».

Более технически «подкованные» пользователи высмеяли тюнинг «семерки», а все потому, что жидкая резина погубит машину. Так, один из зрителей написал в комментариях: «Под резиной сгниет быстрее даже там, где гнить не должно». С этим многие согласились, однако, скорее всего, это не волнует автора, ведь он приобрел машину за 25 000 рублей и, явно сделал это забавы ради.