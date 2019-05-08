«Дело пахнет капиталкой»: О проблемах Chevrolet Niva с пробегом 240 000 км рассказала автоледи

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Владелица старенькой «Шнивы» пожаловалась на то, что автомобиль начал «жрать» масло как ненормальный.

В сообществе «ВКонтакте», посвященном Chevrolet Niva, автоледи рассказала о новых проблемах своей машины, с которыми она столкнулась на днях. Внедорожник, до этого проехавший 240 000 км, начал отличаться серьезным «масложором», пошли стуки на холостых оборотах, и девушка не исключает, что речь может идти о полноценной замене силовой установки внедорожника: «Дело пахнет капиталкой».

Девушка попросила совета у более опытных «шнивоводов». Ей стало интересно, стоит ли покупать новый блок целиком, или же лучше по отдельности взять коленвал и поршень. Ещё один вариант решения проблемы заключается в том, чтобы отдать старый блок на «расточку», поскольку по цене получится практически одинаково, а в качестве новых узлов и агрегатов для Chevrolet Niva автомобилистка не уверена.

Комментаторы порекомендовали владелице Chevrolet Niva найти грамотного мастера по ремонту, который сумел бы произвести качественную шлифовку колена и блока под отдельные поршня, а также смог бы отремонтировать головку блока цилиндров: «Если сумеете найти – то мотор отходит ещё столько же. А новый брать – так это 100-процентный кот в мешке!».