«Резко затянуло лоб»: Проблему с кондиционером KIA Rio и её решение обсудили в сети

Сегодня, 16:22

Из-за некорректной работы отопительной системы, видимость в корейском автомобиле практически упала до нуля.

Владелец KIA Rio рассказал о появившейся у него недавно проблеме, вероятнее всего связанной с кондиционером машины. В жаркую погоду, если включить его, лобовое стекло изнутри резко покрывается «потом», затрудняя дальнейшее передвижение. «Резко затянуло лоб, неужели салонный фильтр?», – недоумевает водитель, уточняя, что оттираться так просто стекло не хочет, приходится использовать тряпку.

Комментаторы в тематическом сообществе «ВКонтакте» порекомендовали водителю в первую очередь обратить внимание на салонный фильтр, поскольку, как объяснил владелец KIA Rio, он купил машину, но так и не удосужился проверить состояние данного агрегата: «Достань, посмотри. Может накрылся он. Советую до замены фильтра сделать санацию кондиционера, а только потом уже – менять его».

По словам автолюбителей, произвести санацию в KIA Rio – крайне просто. Для этого лишь необходимо приобрести специальную пену в баллончиках, которую нужно брызгать внутрь отопительной системы через воздуховоды и датчик, располагающийся у правой ноги водителя. Для KIA Rio, убеждены комментаторы, с головой хватит двух баллончиков с действующим веществом.