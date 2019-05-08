«При правильном обслуживании – вечен»: На что обратить внимание при покупке Renault Duster с пробегом – сеть

Сегодня, 15:01

По словам автолюбителей, у «Дастера» не так уж и много проблемных моментов, потому выбрать подержанный кроссовер – не так уж и трудно.

В первую очередь, сообщество владельцев Renault Duster в соцсети «ВКонтакте» решило обозначить основные критерии, на которые стоит обратить внимание, покупая французский кроссовер с пробегом. Тут речь идёт о том, что выбирать нужно версию с полным приводом, автоматической коробкой передач и 2,0-литровым мотором, который, при адекватном уходе, прослужит ещё очень долго.

«При правильном обслуживании – вечен», – твердят автолюбители, говоря о классической 4-диапазонной трансмиссии Renault Duster. Также нужно помнить, что автомобиль в целом для гонок не подходит, несмотря на то что динамика у него достойная. Если идёт речь о моделях «Дастера» 2012-2014 годов, которые популярные на «вторичке», то здесь нельзя забывать о том, что с «автоматом» шёл исключительно передний привод.

«Машина как машина. Ничего особенного, болячек хватает, как и у всех автомобилей, ну и зависит от того, как на ней вваливать будешь. И наиграешься, и навеселишься с Дастером», «По комфорту на трассе – так себе, но терпимо, и расход может показаться высоким», – подвели итог комментаторы в сети.