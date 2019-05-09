Когда «Тойота» не нужна: Почему Volkswagen Passat популярнее Toyota Camry на «вторичке» – эксперт

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Несмотря на надежность, подержанная «Камри» проигрывает немецкому седану с пробегом по нескольким параметрам.

На российском рынке подержанных автомобилей большинство автомобилистов выбирают Volkswagen Passat вместо прославившегося своей надежностью японского седана Toyota Camry. Автоподборщик объяснил, почему немецкий седан превосходит по популярности «Камри».

Интересно, что и «Камри», и «Пассат» внешне очень близки – оба седана обладают одинаковыми элементами кузова. Но в плане практичности Volkswagen Passat превосходит Toyota Camry, так как у первого имеется более внушительный багажник, объем которого достигает 560 литров. Еще он обладает квадратной формой, благодаря чему удобно загружать вещи. Объем багажника японского седана составляет 500 литров, и он имеет неправильную форму, что также влияет на удобство загрузки.

Салон Volkswagen Passat отличается хорошей эргономикой, благодаря которой можно удобно воспользоваться всеми системами, а также интерьер «немца» обшит высококачественными материалами. Стоит сказать, что в салоне «Пассата» имеются кожаные сиденья с большим количеством регулировок, климат-контроль, электропривод и всевозможные подогревы.

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При тестировании на дороге выяснилось, что Volkswagen Passat выигрывает «Камри» по динамике, а с замедлением «немец» тоже справляется лучше. Стоимость обоих автомобилей также отличается – за Volkswagen Passat придется выложить от 650 000 рублей, в то же время Toyota Camry на «вторичке» стоит не менее 1 000 000 рублей.

Блогер отметил, что Volkswagen Passat – достаточно неплохой автомобиль, несмотря на дорогое обслуживание и «ломучесть», а его динамика, эргономика и расход привлекает значительно лучше, чем те же качества у Toyota Camry – когда «Тойота» не нужна.