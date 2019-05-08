«Лечится только чип-тюнингом»: О решении проблемы с «жутким затупом» педали газа Volkswagen Polo рассказали в сети

Сегодня, 17:04

По мнению автолюбителей, характерный для «немца» недостаток можно исправить лишь путём неофициальной «перепрошивки».

Всё началось с того, что владелец Volkswagen Polo 2012 года выпуска решил пожаловаться на «жуткий затуп» педали газа своей машины. Он предположил, что проблему либо нужно исправлять с помощью чип-тюнинга, либо же – стоит хорошенько отрегулировать педаль. Судя по отзывам комментаторов в сообществе «ВКонтакте», посвященном немецкому бестселлеру, пытаться что-либо отрегулировать – бессмысленно.

Автомобилисты объяснили водителю, что тоже сталкивались с такими проблемами, и решить их можно исключительно установкой неофициальной прошивки, которая не только позволит педали газа работать так, как нужно, но и существенно улучшит некоторые важные характеристики Volkswagen Polo.

«Лечится только чип-тюнингом», – уверенно заявляют комментаторы, уточняя, что у них после данной операции вырастает мощность двигателя как минимум на 5-10 процентов, падает расход топлива, да и в целом Volkswagen Polo начинает вести себя совсем иначе на дороге. «Прошивка явно даст больше толка, чем регулировка. А для полного счастья – сними катализатор и вставь пламегаситель!», – подвели итог автомобилисты в сети.