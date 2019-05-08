«Мягче, легче, во время езды не болтает»: Различия между старой и новой KIA Rio назвал водитель

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Как оказалось, III и IV поколения корейского бестселлера отличаются не только внешне, но и по множеству других параметров.

В сообществе владельцев KIA Rio в соцсети «ВКонтакте», один из водителей «корейца» третьего поколения рассказал, что начал задумываться о смене машины на более новую. Его очень интересовало, какие есть различия помимо внешности, а также он хотел услышать, довольны ли хозяева KIA Rio четвертой генерации своим приобретением, не жалеют ли о чём-то.

Комментаторы в сети довольно развернуто объяснили, в чем разница между старой и новой KIA Rio, а также посоветовали водителю не задумываться даже и приобрести себе свежего «корейца» как можно быстрее, если, конечно, позволяют финансы, поскольку стоимость рестайлинговой модели может достигнуть 950 000 рублей.

По словам автомобилистов, подвеска в KIA Rio IV объективно лучше, очень мягкая. Салон – отличный, стильный и европейский: «Меня всё устраивает, помимо внешнего вида. Но это уже – личное дело каждого». Ходовую часть автомобиля действительно очень сильно доработали, однако нельзя обойтись и без хорошей резины, чтобы обезопасить себя от сюрпризов.

«На неделе сдал в trade-in свою третью, взял четвертую. Почти всё тоже самое, но машина мягче, руль крутится очень легко и не болтает автомобиль при скорости больше 100 км/ч», – назвал водитель главные достоинства более свежей KIA Rio.