«Если есть деньги – зачем брать Весту?»: Выбор между Hyundai Solaris и LADA Vesta обсудили в сети

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Несмотря на схожие ценники, популярные автомобили очень сильно отличаются друг от друга.

«Небо и земля», – заявляют комментаторы в сообществе Hyundai Solaris, объясняя, почему купили «корейца» вместо LADA Vesta. Один из водителей попросил обосновать свой выбор, поскольку он сам – терзается в муках и никак не может решить, какую машину ему приобрести. Пользователи обсудили нелегкий выбор.

В первую очередь, автолюбители убеждены, что нет причин покупать «Весту» в кузове седан: «Я бы 550-600 тысяч дал, и то за универсал». По словам опытных автомобилистов, одинаковая цена вовсе не значит, что LADA Vesta лучше Hyundai Solaris, и что у российской машины есть высокое качество и надежность.

Бедой всех покупателей «Весты» комментаторы считают тот факт, что они, чаще всего, приходят в салоны за базовой комплектацией автомобиля, а дилеры начинают их «обхаживать», убеждать, что лучше будет взять версию побогаче, за 730-750 тысяч рублей: «Хорошо работает маркетинг!».

Hyundai Solaris комфортнее LADA Vesta, да и внешне – симпатичнее, плюс есть полноценная автоматическая коробка передач, что также является существенным достоинством корейского бестселлера. «Если есть деньги – зачем брать Весту?», «Если Веста, то только SW Cross», «Мелкие недостатки на LADA Vesta не изжиты до сих пор», – подвели итог комментаторы в сети.