Если бы «Креты» не было: Владельцы Hyundai Creta назвали альтернативы «корейцу»

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«Кретаводы» на форуме, посвященном кроссоверу-бестселлеру, обсудили варианты замены данному автомобилю, а инициатор обсуждения объяснил, почему отдал предпочтение именно этой машине, а не другим паркетникам.

На одном из тематических интернет-ресурсов появился отзыв автомобилиста, который поведал о своих «муках» выбора кроссовера. Рассказчик познакомился с несколькими машинами, но остановился на Hyundai Creta. По словам пользователя, изначально он рассматривал Renault Duster. В этой машине рассказчик ощутил массивность и прочность, хорошую подвеску и динамику, однако его смутили такие моменты, как отсутствие задних электростеклоподъемников или невозможность регулировки руля по вылету.

Далее рассказчик познакомился с Renault Kaptur. Эта машина понравилась пользователю своей внешностью, шумоизоляцией, энергоемкой подвеской, хорошими тормозами, но в машине тоже нет регулировки руля по вылету. Кроме того, рассказчик так и не смог настроить водительское место кроссовера так, чтобы оно стало удобным.

KIA Soul понравился автору динамикой, наличием интересующих его настроек в салоне, в том числе и вылета руля, однако машина плоха маленьким багажником и не имеет проходимости из-за небольшого клиренса и большого переднего свеса. Еще автор познакомился с Geely Emgrand X7.

Продолжение... «При правильном обслуживании – вечен»: На что обратить внимание при покупке Renault Duster с пробегом – сеть По словам автолюбителей, у «Дастера» не так уж и много проблемных моментов, потому выбрать подержанный кроссовер – не так уж и трудно. Автомобиль имел максимальную комплектацию, но, по словам рассказчика, машина дает те же ощущения, что китайский iPhone.

Также автор опробовал LADA Vesta SW Cross. Эта машина привлекала рассказчика многими параметрами, пока он не сел за ее руль и не почувствовал, как плохо работает РКПП модели. Далее был рассмотрен Ford Ecosport, но эта машина оттолкнула рассказчика тесным салоном и РКПП.

Когда автор знакомился с Hyundai Creta, он ощутил комфорт, хорошую управляемость и динамику, проходимость, простор салона и багажника. Из минусов машины рассказчик выделил недостаточность жесткости конструкции и «бредовый» полный привод. Однако пользователь приобрел именно эту модель, и поинтересовался у «коллег» на форуме, какую бы машину они купили, если бы «Креты» не было. Владельцы Hyundai Creta назвали альтернативы «корейцу», и на первое место поставили Renault Kaptur, за который проголосовало 36,11% пользователей. Далее в списке расположились: LADA Vesta SW Cross (18,52%), KIA Soul (16,67%), Renault Duster (12,96%), Ford Ecosport (12,04%) и Geely Emgrand X7 (3,70%).