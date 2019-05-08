«Где-то разводят, а где-то нет»: Как «правильно» покупать LADA Vesta по госпрограммам, рассказали в сети

Сегодня, 12:04

Как оказалось, даже при оформлении кредита на авто есть вероятность, что переплатить понадобится совсем немного.

По крайней мере, бывалые «вестоводы» в этом убеждают недовольного автолюбителя, которого возмутило, что приобрести LADA Vesta по госпрограмме «Семейный автомобиль», можно исключительно в кредит, так как наличный расчёт, по словам официального дилера, невозможен: «Развод на КАСКО и кредит. Зачем мне оно надо?».

Комментаторы объяснили, что поступают так – далеко не все «официалы», потому в первую очередь, чтобы «правильно» воспользоваться госпрограммой, необходимо объехать хотя бы несколько дилерских центров, прежде чем делать окончательный выбор: «Где-то разводят, а где-то нет. Обращайтесь в другой автосалон».

Помимо этого, автолюбители постарались объяснить возмущенному водителю, как можно обойти внушительные переплаты, появляющиеся при оформлении кредита. Нужно пытаться выбить себе скидку при оформлении КАСКО хотя бы в 50%, а затем, уже после покупки, можно будет отказаться от этого страхования LADA Vesta.

Также советуют выбирать как можно более выгодный банк, в котором получится закрыть кредит практически сразу после приобретения LADA Vesta. Следуя данным рекомендациям, убеждены в сети, переплачивать придётся не слишком сильно, да и эту сумму все равно перекроет выгода при покупке по госпрограммам: «Я взял с минимальным кредитом, потом закрыл через неделю – переплатил всего 1080 рублей».