«Не заморачивайся, продай ведро ломучее!»: Как «лечить» насквозь «прогнившую» LADA 4x4, рассказали в сети

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По словам опытных «нивоводов», без серьезных сварочных работ обойтись никак не получится.

В сообществе владельцев LADA 4x4 в соцсети «Вконтакте», один из водителей пожаловался на «прогнивший» насквозь задний лонжерон своей машины. Ситуация оказалась настолько критична, что в местах крепления к днищу автомобиля, образовалась огромная дыра, из-за чего возрос риск того, что деталь может отвалиться буквально в любой момент во время езды.

Водителя LADA 4x4 крайне смутила данная ситуация, потому он решил попросить совета о том, как ему быть, и возможно ли «вылечить» такие дефекты. Бывалые автомобилисты посоветовали ему не паниковать и объяснили, что здесь необходимо вырезать весь сгнивший лонжерон вместе с куском пола вплоть до начала «живого» металла, после чего можно будет уже начать процесс восстановления.

Продолжение... «Если есть деньги – зачем брать Весту?»: Выбор между Hyundai Solaris и LADA Vesta обсудили в сети Несмотря на схожие ценники, популярные автомобили очень сильно отличаются друг от друга. «Вырежи всё, а потом заново выкладывай. В этой ситуации машину нельзя переворачивать, нельзя отсоединять другие рычаги», – делится оптимистичными рекомендациями «нивовод».

Также он добавил, что после сборки необходимого элемента из нового металла, понадобится прикрутить закладную пластину к рычагу.

Впрочем, далеко не все владельцы LADA 4x4 уверены в том, что ситуацию можно разрешить так просто. «Восстановлению не подлежит, сваривать не советую – оторвёт ещё больший кусок», «Не заморачивайся, продай ты это ведро ломучее!», – советуют комментаторы в сети.