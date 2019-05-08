Кризис «АвтоВАЗ»: Эксперт рассказал, в чем проблема автомобилей LADA

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Он осветил самые популярные «вазовские» проблемы.

Многие автолюбители жалуются на то, что автомобили бренда LADA часто ломаются. Блогер Владимир Кеян решил подробно рассказать о проблемах машин LADA и о кризисе «АвтоВАЗ».

Эксперт обратил свое внимание на новинку российской компании – LADA Vesta Sport. Эта машина позиционируется как недорого и спортивный автомобиль, но его стоимость составляет 1 057 000 рублей в топовой комплектации, что уже ставит под сомнение его дешевизну. Еще одной новинкой стал LADA Largus Cross, которому в России нет никаких альтернатив. Его проблемой является эргономика, которая, по словам эксперта, оставляет желать лучшего.

Далее он указал на LADA 4x4 Vision, представленный только в формате концепт-кара на Московском автосалоне – такую «Ниву» ожидают все россияне, но пока неизвестна дата ее появления и ее стоимость.

Продолжение... «Если есть деньги – зачем брать Весту?»: Выбор между Hyundai Solaris и LADA Vesta обсудили в сети Несмотря на схожие ценники, популярные автомобили очень сильно отличаются друг от друга. Что касается проблемы полного привода на LADA XRAY, то по словам блогера, этой системы на российском хэтчбеке, скорее всего, не будет никогда, так это значительно удорожит модель.

Двигатель объемом 1,8 литра, занимающий подкапотное пространство LADA Vesta, ранее после пробега в 200 000 км расходовал большое количество масла, но в настоящее время такой проблемы нет – существует вероятность, что «АвтоВАЗ» устранил её.

Самый распространенный вопрос, задаваемым автолюбителями – гнутся ли клапаны в моторе LADA Granta. Блогер отметил, что на таком двигателе установлены «колодцы» под поршни, предохраняющие от этого, но все же такие прецеденты случались – может быть мастера поставили старые поршни на «Гранту». На новой LADA Granta FL поршни не должны гнуть клапана, так они не достают до них – «АвтоВАЗ» уже решил эту проблему.