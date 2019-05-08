«Может ли из-за газа жрать масло?»: Проблему LADA Granta FL с ГБО обсудили в сети

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С момента установки ГБО «Гранта» начала «кушать» очень много масла.

Один из автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» написал, что двигатель его LADA Granta FL после установки ГБО начал «есть» больше масла, чем до этого. Уточняется, что первая замена жидкости была проведена при пробеге в 5 000 км, использовалось полусинтетическое масло. Автомобилист проехал ещё 10 000 км, а расход за это время составил 0,5 литра.

При пробеге в 15 000 км на LADA Granta FL установили ГБО и поменяли масло на такое же. Однако в этот раз 0,5 литра масла ушло всего за 3 000 км. «Грантавод» в недоумении: «Почему повысился расход, может ли из-за газа жрать масло?».

Комментаторы в сети обсудили эту проблему и посоветовали автомобилисту не заливать масла на максимум, а оставить на уровне половины. Также некоторые напомнили, что стоит использовать масло, рекомендуемое «АвтоВАЗ».

Продолжение... «Поломать голову придётся»: О выборе «правильного» дизельного Toyota LC 200 с пробегом рассказали в сети По словам автолюбителей, найти хороший подержанный «Крузак» – крайне непростое занятие. Один пользователь считает, что данная проблема LADA Granta FL никак не связана с ГБО.

«Масло не смешивается с газом, и не сгорает, как с бензином. В плане газа, для масла даже лучше, бензин мало-помалу попадает в масло и разжижает, масло опять же не смешивается с газом. Соответственно, вреда от газа маслу вообще нет», – написал он.

С ним не согласился другой комментатор, который напомнил, что работа на газе сопровождается более высокой температурой, чем на бензине, с чем и может быть связан «масложор». Он предположил, что причиной повышенного расхода масла может быть позднее зажигание – газовая смесь догорает в коллекторе. Вариант решения проблемы – вариатор или перепрошивка ЭБУ.