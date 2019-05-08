«Поломать голову придётся»: О выборе «правильного» дизельного Toyota LC 200 с пробегом рассказали в сети

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По словам автолюбителей, найти хороший подержанный «Крузак» – крайне непростое занятие.

В сообществе владельцев Toyota Land Cruiser в соцсети «ВКонтакте», один из водителей попросил совета. Он собрался приобрести себе дизельный Toyota LC 200 с пробегом, потому ему стало интересно, как найти для себя «правильный» автомобиль, чтобы не нарваться на «автохлам» под видом нового внедорожника.

«Хочу 2012-2014 год, с пробегом под 130 тысяч. Смогу ещё сотку спокойно проехать, как думаете?», – интересуется автомобилист. Комментаторы в сети объяснили, что подобрать Toyota Land Cruiser 200 с дизельным мотором и скромным пробегом – дело не из лёгких, и чтобы не попасть впросак, стоит обращать внимание на некоторые моменты.

В первую очередь, необходимо выяснить, не скручен ли пробег. Затем – «прогнать» Land Cruiser по всем возможным базам, дабы убедиться, что он «чист». Также стоит обращать внимание на те модели со «вторички», у которых ЕГР заглушен механически и согласован с коробкой, а также очень желательно, чтобы машина обслуживалась стабильно и несколько раньше установленного регламента.

«Взять-то сможешь, но поломать голову придётся», – подводят итог автомобилисты, напоминая будущему владельцу Toyota Land Cruiser, что если уход за машиной будет соответствующим, то и проблем с дизельным «Крузаком» не будет у него ещё несколько сотен тысяч км подряд.