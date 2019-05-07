«Нормальные люди обходят стороной»: Сложности продажи LADA Vesta с ГБО перечислили в сети

Сегодня, 21:00

Автомобилисты рассказали, почему никто не захочет купить газовую «Весту».

В социальной сети «ВКонтакте», в сообществе для владельцев модели LADA Vesta, один из автомобилистов поинтересовался, как установленное ГБО в будущем повлияет на продажу машины. «Веставоды» в комментариях перечислили сложности повторной продажи автомобиля, самостоятельно переведённого на газ.

Так, один из пользователей считает, что LADA Vesta будет довольно сложно продать. Отмечается, что у покупателя сложится мнение, что, если на машину поставили ГБО, значит она эксплуатировалась очень много, возможно, в такси – такие машины никто не хочет покупать. «Обычно нормальные люди обходят стороной такие авто», – написал он.

Второй автомобилист добавил, что после 100 000 километров пробега состояние мотора LADA Vesta с ГБО будет плачевным, ведь для никого не секрет, как газобаллонное оборудование пагубно влияет на двигатель автомобиля.

В спор вступил ещё один пользователь, который отметил, что снять ГБО можно в любое время и продать «Весту» в изначальном состоянии. Другой ответил ему, что автомобиль после установки ГБО будет «дырявым, как дуршлаг», поэтому его всё равно никто не захочет купить.