«Капсула времени»: Идеальный «Жигуль» оценили в сети

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Классический ВАЗ-2106 простоял в гараже около пяти лет, а теперь его первый и единственный владелец наконец решился продать его.

Перекупщик машин во вторник, 7 мая, поделился в сети роликом с советским автомобилем, сохранившемся в идеальном состоянии. ВАЗ-2106 не просто не «сгнил» за годы простоя, на днище и кузове не появилось ни намека на ржавчину. При этом машина сохранила оригинальные колёса и отделку салона. Судя по комментариям к видео, «Жигуль» оценили в сети.

«Капсула времени», «Делали как положено, вот и не сгнил «Жигуль», «Надо брать, машина очень крутая», «Шикарный ВАЗ», «Металл хороший», – пишут автолюбители.

Один из них даже спросил цену, так что вполне возможно, что объявление о продаже «шестерки» так и не появится в сети. Стоит уточнить, что данный экземпляр преодолел всего 83 277 км. Под капотом машины установлен бензиновый 8-клапанный двигатель объёмом 1,6 л, выдающий 75 лошадиных сил. В роли КПП выступает 4-скоростная «механика».

Напомним, Волжский автозавод выпускал ВАЗ-2106 с 1976 по 2006 год. Это одна из самых массовых отечественных машин. На различных предприятиях было собрано более 4 300 000 таких автомобилей.