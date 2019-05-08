Долой камуфляж: Незамаскированный Hyundai Creta замечен на тестах

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Судя по фотографиям, сделанным автомобильными папарацци, кроссовер выйдет на рынок в том виде, в котором его недавно представили в Шанхае.

Незамаскированный Hyundai Creta замечен на тестах на дорогах Южной Кореи. Автомобиль испытывался без какого-либо камуфляжа и, благодаря снимкам фотошпионов, можно полагать, что на внутреннем рынке автомобиль будет продаваться в том обличии, в котором он дебютировал в Шанхае.

Напомним, ранее говорилось, что «Крета» нового поколения будет предлагаться на разных рынках с разной внешней составляющей. К примеру, китайский Hyundai Creta будет отличаться от бразильской версии модели. Ожидается, что до конца текущего года стартуют продажи машины, и начнутся они в Китае. О появлении автомобиля в России ничего не говорится, но его в РФ особо и не ждут. Россияне не оценили футуристический дизайн новинки, и больше ждут, когда до них доберется рестайлинговая «Крета».

Hyundai Creta нового поколения выполнен в духе самых новых кроссоверов южнокорейской марки. Автомобиль получил переднюю часть в стиле флагмана Palisade, однако сзади новинка вообще не похожа на своих «собратьев».

Салон Hyundai Creta нового поколения получил полностью новый дизайн. Автомобиль оснастили современной мультимедийной системой с крупным тачскрином, расположенным на фронтальной панели в портретной ориентации. Согласно слухам, в моторную гамму кроссовера войдут бензиновые и дизельные агрегаты объемом 1,5 л.