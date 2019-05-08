Такой «Шнивы» больше не будет: О мощной Chevrolet Niva FAM-1 рассказал обзорщик

Сегодня, 06:00

Автолюбитель рассказал, как усовершенствовал свою и без того мощную Chevrolet Niva FAM-1, выпущенную совместным предприятием «GM-АвтоВАЗ» тиражом всего около 1000 экземпляров.

Внешне Chevrolet Niva FAM-1 блогера Ильи Сорокина практически не отличается от обыкновенной «Шнивы», если не считать новых больших колес и фар на крыше. Главное отличие прячется под капотом – это уже дополнительно прошитый двигатель Opel Z18XE, способный крутить до 6500 оборотов вместо исходных 5600. Коробка взята от Suzuki Grand Vitara. Автор также рассказал, что добавил под капот блок ABS, на штатный бампер надел лебедку, усилил лонжероны и поставил амортизаторы от Mitsubishi Pajero.

Сиденья на мощной «Шниве» более удобные, чем на стандартной, с усиленной боковой поддержкой, в руле есть подушка безопасности для водителя и пассажирская – в нише на передней панели.

Сравнив на дороге «Шниву» FAM-1 и обыкновенную Chevrolet Niva с «ВАЗовским» 16-клапанным мотором 1.6, блогер выяснил, что его машина разгоняется до «сотни» за 15 секунд, в то время как соперница – за 19. И это при том, что движок Opel уже отработал до этого около 200 000 км пробега.

Далее обзорщик вывел мощную «Шеви Ниву» на бездорожье, где она сумела преодолеть подъем в гору по местами обледенелой почве. А вот пройти глубокий снег ей оказалось не под силу. Кроме того, автор отметил, что при эксплуатации в городе большие колеса ездить наоборот мешают. Но зато ей отлично удается дрифт на заснеженном городском асфальте.

Продолжение... «Капсула времени»: Идеальный «Жигуль» оценили в сети Классический ВАЗ-2106 простоял в гараже около пяти лет, а теперь его первый и единственный владелец наконец решился продать его. По словам блогера, в годы выпуска чуть более десяти лет назад Chevrolet Niva FAM-1 в зависимости от комплектации стоила от 600 до 800 тысяч рублей, то есть в два раза дороже обычной «Шнивы».

Сейчас, учитывая рост цен, ее бы никто не стал покупать, поэтому остается довольствоваться подержанными экземплярами, если повезет их отыскать и привести в порядок. Минусом является то, что как и в случае с другими мелкосерийными авто, на FAM-1 очень сложно найти запчасти.