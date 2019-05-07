«Это просто дрова»: Блогеры показали LADA Priora за 50 000 рублей

Сегодня, 17:09

Машина помяла сама себя, когда на скорости у нее «взлетел» бампер, но это не остановило энтузиастов, чтобы купить ее ради нового проекта, в рамках которого автомобиль имеет шанс получить «вторую жизнь».

Блогеры на YouTube-канале GVR AUTO SHOW показали LADA Priora за 50 000 рублей. Машина 2007 года выпуска в достаточно плачевном состоянии ждала своих новых владельцев после того, как на ходу у нее поднялся капот, который разбил лобовое стекло и помял крышу. Однако и без этого автомобиль был практически «убитым» - днище проржавело так, что его металл можно было рвать как бумагу. Также коррозия поразила двери и другие части кузова.

Когда обзорщики увидели автомобиль, один из них коротко отметил: «Это просто дрова». Другой блогер сообщил, что у машины нет сцепления, передачи не переключаются, а двери не закрываются. При этом, сам мотор седана работает ровно и не издает посторонних шумов, однако энтузиасты сообщили, что первым делом заменят в двигателе масло и ГРМ. Также стоит сказать, что в машине работают практически все приборы и электроника, в том числе усилитель руля.

Удивительно, но одометр машины показывает пробег 4 000 км. В это зрители блогеров поверить отказались, считая, что пробег «отмотан» минимум на 100 000 км. Как бы там ни было, энтузиасты оптимистически настроены и уверены, что приведут машину в порядок. А все потому, что LADA Priora очень хорошо поддается тюнингу. Зрители блогеров тоже с этим согласились, и многие из них уже озвучили свои пожелания насчет доработок машины.

Публика признаёт, что «Приоре» предстоит преодолеть долгий путь восстановления, однако после него зрители предлагают блогерам установить на автомобиль бамперы от рестайлинговой версии модели, новую оптику и так далее. Кроме того, публика просит перекрасить машину в черный цвет.