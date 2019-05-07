KIA Adidas с «джекпотом»: «Убитую» Rio от перекупщика показал автоподборщик

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Покупатель корейского седана собрал все проблемы, с которыми можно столкнуться, приобретая авто с пробегом. Как выпутаться из столь сложного положения, рассказал автоэксперт.

На канале «Ильдар Авто-Подбор» появился ролик об «убитой» Rio с запретом на регистрационные действия. Чтобы увидеть, что машина 2014 года сохранилась в ужасном состоянии, не обязательно быть экспертом.

У автомобиля помята одна из задних дверей, а передняя со стороны пассажира вовсе не открывается ни снаружи, ни изнутри. При этом лобовое стекло «украшает» наклейка Adidas. Однако автомобилист, выбравший эту KIA Rio, накопил только 300 000 рублей, хотя средний ценник машины данного года выпуска составляет около 450 000 рублей.

Как выяснилось, покупатель попал на KIA Adidas с «джекпотом» в виде неоплаченного штрафа в размере 61 000 рублей. Данный автомобиль в 2014 году купила компания, занимающаяся грузовыми и пассажирскими перевозками, то есть, скорее всего, этот седан использовался в такси.

В октябре 2018 года «Рио» была сдана в лизинг другой фирме, которая не только платила за аренду, но и накопила немало штрафов. В феврале 2019 года лизингодатель разорвал договор в одностороннем порядке, но не поставил авто на учёт, а решил его продать. После этого машина попала к перекупщику, а затем и к обманутому покупателю.

Продолжение... «Для молодых душой»: Тест-драйв нового Kia Soul 2019 провел автоблогер Автомобиль своим вешним видом намекает на динамичность, однако не выполняет это обещание, считает обзорщик. Более того в договоре купли-продаже была указана стоимость автомобиля в 1 000 рублей.

Таким образом, получить обратно деньги, потраченные на авто, невозможно даже через суд. Единственный выход, который предложил автоподборщик, оплатить штраф и зарегистрировать машину.