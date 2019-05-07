Нужен газ или нет: Владелец LADA Vesta SW Cross поделился опытом установки ГБО

Сегодня, 15:14

Водитель рассказал, с какими нюансами пришлось столкнуться при установке газобаллонного оборудования, как быстро удастся «отбить» его стоимость и насколько газ экономнее бензина.

Своей историей хозяин «Весты СВ Кросс» поделился на канале Pa Kh. По его словам, ГБО на пропан-бутановой смеси он установил в марте текущего года. Баллон объемом в 42 литра установили в нишу багажника вместо запасного колеса. Под капот поставили стандартный пропановый редуктор от китайского производителя – по словам автора, у его товарища на «Газели» он выдержал пробег более 200 000 км.

Переход на газ обошелся владельцу в 30 000 рублей: 25 тысяч за саму установку и еще 5 тысяч за постановку ГБО на учет в ГАИ. На данный момент оборудование его устраивает, все исправно работает, «Веста» ездит хорошо. Единственным минусом, как заметил автор, стали «криворукие установщики», из-за которых ему пришлось еще несколько раз к ним ездить, чтобы довести дело до ума.

Сначала пришлось устранять течь газа, затем регулировать редуктор, а потом разбираться с отсутствием поплавка на сбросном клапане, который газовщики отрезают, чтобы в бак помещался рассчитанный объем газа, не учитывая, что это чревато выбросом газа и угрозой взрыва.

По его словам, установка ГБО на LADA Vesta SW Cross помогла ему снизить расходы на топливо почти в два раза. Расход бензина ранее составлял 9,5 л зимой и 8,2 л летом, а теперь примерно в том объеме расходуется газ, но по стоимости вдвое дешевле. Но владелец уточнил, что устанавливать ГБО есть смысл только в том случае, если ежегодный пробег автомобиля составляет 20 000 км и выше, иначе «отбить» стоимость установки удастся нескоро.