«Нет живого места»: Подборщик рассказал о самом убитом Toyota Land Cruiser 200

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Выбранный им экземпляр оказался ходячим пособием того, каким не должен быть «Крузак» всего-то 2012 года выпуска.

Обзор подержанного «Крузака» с 4,5-литровым дизелем за 2,16 млн рублей появился на канале Auto_78. Подборщик с ходу заявил, что впервые в его практике у него есть подозрение, что наклейки на этом внедорожнике неоригинальные. Осмотр показал, что на ремнях безопасности не осталось бирок с датой выпуска.

Все двери снимались, стикер на капот приклеен вверх ногами, болты под капотом крученые и уже заржавели. Колесные диски неоригинальные, краска на них вспучилась. Одна из передних фар стоит новая и уже с трещиной. Также подозрительные зазоры между бампером навели автоподборщика на мысль, что Land Cruiser «получал по морде». Днище тоже поржавело. «Давно я таких машин не встречал», – охнул автор.

Пройдясь толщиномером по поверхности кузова, эксперт обнаружил, что большинство его элементов перекрашены. «Нет живого места», – прокомментировал он результат. Салон Land Cruiser 200, по мнению блогера, оказался более крепким, чем кузов. Однако руль показался ему слишком «свежим» на вид, будто и его меняли.

На потолке он заметил странные складки, свидетельствующие о ремонте крыши, и заподозрил, что и подушек безопасности тут не осталось. Одометр «Крузера» показал пробег в 148 274 км, но почти новый вид «приборки» без единой царапины заставил подборщика сомневаться в правдивости цифр: «Кажется, у него меняли щиток».

При запуске мотора оказалось, что гудит он тяжело – сказывается и возраст, и пробег. Далее же эксперт обнаружил, что машина будто и не едет, а лишь скрипит дисками и тормозными колодками: «Надо газу поддавать». «Сколько ж на тебе накатали, дружок? 300, 400, 500?» – задумался автор. – «Нечего добавить: автохлам – есть автохлам».