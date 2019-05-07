«Для молодых душой»: Тест-драйв нового Kia Soul 2019 провел автоблогер

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Автомобиль своим вешним видом намекает на динамичность, однако не выполняет это обещание, считает обзорщик.

Новый кроссовер получил необычный дизайн с «двухэтажными» фарами, массивной решёткой радиатора и задними фонарями, обрамляющими дверь багажника. Любопытно, что в более дорогих комплектациях ближний свет располагается в верхней части передней оптики, а вот дешевые версии могут «ослепнуть» из-за летящий из-под колёс грязи.

Один из ведущих канала «Большой тест-драйв» прокатился на Kia Soul 2019 и поделился своими впечатлениями. Он отметил, что молодёжи эта машина может понравиться как раз яркой внешностью, тогда как старшее поколение оценит комфортную посадку в авто.

Однако динамика у модели не впечатляет, особенно в случае с 1,6-литровым 123-сильным мотором. На тест-драйв, который провёл автоблогер, попал вариант с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 150 л. с. при 192 Нм.

Однако данный автомобиль не смог порадовать выдающимся разгоном. Хотя производитель позиционирует Soul как молодёжный кроссовер, обзорщик считает, что это скорее машина «для молодых душой».

Справедливости ради отметим, что для любителей быстрой езды корейцы подготовили 1,6-литровый турбомотор, развивающий 200 «лошадок» при 265 Нм. Для таких людей была создана и версия GT Line с ярким обвесом, раздвоенным выхлопом и усеченным рулем.

Главным разочарованием в новой Kia Soul для блогера стала аналоговая приборная панель, причём виртуальная «приборка» не доступна даже в дорогих комплектациях. Кроме того, дизайн салона в целом выглядит архаично. Также оставляет желать лучшего качество изображения с камеры заднего вида.