«LADA Vesta – это не про нас»: Владельцы Toyota RAV4 и KIA Sportage обсудили преимущества своих автомобилей

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Блогер прокатился на чужом Toyota RAV4, а владелец «японца» оценил KIA Sportage. В обсуждении досталось и лидеру отечественного автопрома, и одному из французских автогигантов.

Обзор появился на канале «Купить корейца». Сначала владелец «Тойоты» поделился своими впечатлениями от поездки на KIA Sportage. По его словам, садиться на водительское кресло неудобно, ногами приходится обтирать пороги, однако само сиденье расположено повыше и обзорность лучше. Руль слишком легкий, «воздушный», педали тоже слишком мягкие, да еще и разной высоты. В салоне менее просторно, чем в Toyota RAV4, где регулируются даже задние сиденья. Багажник у «Спортейдж» чуть меньше и погрузка менее удобная.

Расход топлива на KIA Sportage с 6-ступенчатым «автоматом» показал 14,2 литра, в то время как на RAV4 с, казалось бы, более экономной вариаторной коробкой, результат примерно тот же – 12-14 л.

Продолжение... «Для молодых душой»: Тест-драйв нового Kia Soul 2019 провел автоблогер Автомобиль своим вешним видом намекает на динамичность, однако не выполняет это обещание, считает обзорщик. Блогер же, владелец «корейца», в свою очередь, пришел в восторг от того, сколько места остается перед коленями пассажиров на заднем ряду Toyota RAV4, отсутствия тоннеля и абсолютно чистых от грязи низких порогов.

Также ему понравился увесистый по сравнению с «Киа» руль, дающий более полную обратную связь от ходовой части при езде. Что касается минусов, ему не понравилась слишком маленькая ручка селектора КПП и неудобное расположение некоторых важных кнопок в нише под выпирающей частью передней панели.

Автор отметил, что он, как и другие жители Приморья и Дальнего Востока России, в свое время был разбалован японскими комплектациями автомобилей, поэтому теперь комфорт является ключевым понятием при выборе транспортного средства. «LADA Vesta – это не про нас», – заявил он, а затем и Renault назвал «табуреткой». Владелец «Тойоты» с ним согласился, добавив, что преимущества японского автомобиля очевидны. «Любого года «Равчик» всегда можно продать, легко обслуживается, есть все запчасти», – отметил он.