«Непонятные потертости» и стуки: Владелец Renault Duster рассказал о машине спустя 2,5 года эксплуатации

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Автомобилист поведал о дизельной версии кроссовера, проехавшего в самых разнообразных условиях более 66 000 км.

Владелец Renault Duster рассказал о машине спустя 2,5 года эксплуатации на YouTube-канале Pall Mall PRO. Автор владеет дизельным кроссовером, и отметил, что к работе мотора машины вообще не имеет нареканий, ведь с ним не случилось ни одной поломки.

Рулевое колесо обсуждаемого Renault Duster сильно стерлось, при чем, в одном месте, с левой стороны. Рассказчик сообщил, что в ближайшее время «баранка» будет заменена по гарантии. Также автомобилист рассказал, что недавно в машине заменили педаль сцепления, так как кронштейн соскочил с шаровой направляющей с толкателя. Кроме того, в процессе замены педали было установлено, что потёк главный цилиндр сцепления. Здесь тоже все было заменено по гарантии, и дилер даже оплатил работу эвакуатора.

На 35 000 км пробега в машине появились стуки. Оказалось, неприятные звуки издают стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Все они были заменены по гарантии. ТО автомобиля проводится каждые 15 000 км пробега. Межсервисное ТО автор делает самостоятельно каждые 7 500 км.

В кроссовере рассказчика есть «непонятные потертости». Они, по не ясной автору причине, появились на центральном тоннеле, справа от водителя. Также автомобилист обратил внимание на то, что Renault Duster имеет слабое ЛКП, которое легко поцарапать, а на багажной двери, возле хромированной накладки, краска вовсе сама откололась, без всяких ударов. Еще неприятный момент – щуп для проверки уровня масла периодически «выпрыгивает» из маслозаливочной горловины, и его приходится возвращать на место.

Говоря о салоне Renault Duster автор обратил внимание на кресла, отделанные эко-кожей. По словам автомобилиста, данный материал весьма практичен, ведь его легко очистить от загрязнений. Однако стандартный пол багажника рассказчик назвал «сплошным недоразумением» из-за его «хлипкости». Пол пришлось усиливать листом фанеры.