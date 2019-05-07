«Это АвтоВАЗ – он не может не греметь»: Таксист высказался о LADA Vesta после 45 000 км пробега

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Автомобилист проработал на отечественном седане год, и рассказал, что ломалось в машине, а также раскрыл особенности эксплуатации транспортного средства и его плюсы.

Таксист высказался о LADA Vesta после 45 000 км пробега на YouTube-канале «ВестаТАЗик». По словам рассказчика, первый ремонт был сделан в машине спустя 22 000 км пробега – в автомобиле полностью заменили сцепление по гарантии, так как оно провоцировало ощутимые вибрации.

Далее, на 10 000 км пробега автомобиль стал заводиться с третьего раза. Через месяц проблема решилась сама собой, но позже выяснилось, что была неисправна катушка зажигания. Почему она «самоотремонтировалась», непонятно.

Со временем в машине появились стуки – шумела подушка двигателя, но после ее обработки силиконом проблема ушла. На 10 000 км пробега рассказчик демонтировал в машине стойки стабилизатора и пыльники, обработал их самой дешевой «газпромовской» смазкой, после чего вернул детали на место, и за все время они ни разу не застучали.

Говоря о салоне LADA Vesta, рассказчик сообщил, что в режиме такси в машине стучали практически все пластиковые элементы, особенно спереди, а дверные карты скрипели. Пластик пришлось снимать и проклеивать, чтобы устранить шумы, однако они все равно иногда появляются, чему рассказчик дает простое объяснение: «Это АвтоВАЗ – он не может не греметь».

Продолжение... «Непонятные потертости» и стуки: Владелец Renault Duster рассказал о машине спустя 2,5 года эксплуатации Автомобилист поведал о дизельной версии кроссовера, проехавшего в самых разнообразных условиях более 66 000 км. Летом с постоянно включенным кондиционером LADA Vesta с мотором 1.6 требует в городе 11-12 литров бензина.

В машине установлено ГБО, и на газе расход примерно такой же, как на бензине. Для мотора таксист использует масло от «Роснефти» – летом «десятку», а зимой – «пятерку». На этом масле, по словам рассказчика, двигатель работает тихо. Автомобилист сообщил, что в машине «выла» трансмиссия, не всегда комфортно переключались передачи. Эти неприятности были почти полностью устранены благодаря использованию присадки для КПП R1 Metall.

Рассказчик подытожил, что в целом доволен «Вестой». Таксист отметил, что машина имеет просторный салон, хорошо едет зимой и не задевает бордюры благодаря большому клиренсу.