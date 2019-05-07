ГАЗ-М-20 «Поражение»: В сети высмеяли «колхозный» тюнинг «Победы»

Сегодня, 07:17

По мнению пользователей, хозяин просто изуродовал легендарный автомобиль.

Нередко народные тюнеры прибегают к доработкам классических моделей с целью выделиться. Иногда это улучшает внешность машины, но в некоторых случаях получается действительно «колхоз».

В социальной сети «ВКонтакте», в сообществе для любителей странного тюнинга, показали необычный ГАЗ-М-20 «Победа». Доработанный автомобиль выставили на продажу на Avito за 230 000 рублей. Машина, выпущенная в 1954 году, продаётся в Кирово-Чепецке.

Судя по всему, владелец «Победы» хотел сделать некий намёк на Rolls-Royce, что можно узнать по характерной радиаторной решётке. Также автомобиль получил новые фары и перекрашенный кузов. В салоне вместо дивана установлены удобные сиденья, также можно заметить приборную панель от «Волги» и руль от Mercedes-Benz.

Несмотря на такие «роскошные» доработки, «Победу» в сети не оценили и даже назвали автомобиль ГАЗ-М-20 «Поражение». «Больно смотреть, такую пушку испоганили», «Слепили из того, что было», «Да это же раритетный Роллс-Ройс!», «Боюсь представить, что под капотом», – высмеяли «колхозный» тюнинг в сети.

Отметим, что данный ГАЗ-М-20 «Поражение» оснащается стандартным двигателем – бензиновым 2.1 мощностью в 52 лошадиные силы. В паре с ним работает механическая коробка передач.