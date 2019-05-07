«Хороший автомобиль – это новый автомобиль»: Выбор между Toyota Land Cruiser Prado или Toyota RAV4 обсудили в сети

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Пользователь не смог выбрать между покупкой подержанного Toyota Land Cruiser Prado 2012-го года и нового Toyota RAV4 2019 и попросил совета в соцсетях – мнения разделились.

Автор задал вопрос в тематическом сообществе, посвященном Toyota Land Cruiser Prado «Вконтакте». Многие комментаторы стали советовать приобрести Toyota RAV4 просто потому, что он новый. «Хороший автомобиль – это новый автомобиль», «Не хватает на новый Прадо, значит, однозначно новый РАВ!» – пишут подписчики.

Другие пользователи посчитали, что RAV4 больше подходит для женщин: «Рав4 – идеальный авто для женского пола», «У меня все знакомые женам Рафики берут а сами на Прадо».

Продолжение... «У всех марок куча косяков»: Выбор между Hyundai Creta, Renault Captur и Ford EcoSport обсудили в сети Чтобы выбрать один из трех вариантов автомобиля на каждый день – Hyundai Creta, Renault Captur или Ford EcoSport, – автоледи обратилась за советом к автолюбителям. Те запутали ее еще... И оставшиеся участники обсуждения порекомендовали автору выбирать авто исходя из своих предпочтений и целей использования. «Для езды по городу лучше Рав4, во всех остальных случаях – Прадик», «Хочешь кроссовер, бери Раф, хочешь авто на все случаи жизни – конечно Прадо», – отметили пользователи.

А один из комментаторов и вовсе счел невозможным сравнение этих двух моделей Toyota. «Prado и Highlander еще можно сравнить и выбирать, но Prado и RAV4…» – не понял он.