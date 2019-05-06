Глава «АвтоВАЗ»: Премьера преемника LADA 4x4 состоится не раньше 2022 года

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На портале Федерального института промышленной собственности России появилось патентное изображение под маркировкой 144433 с автомобилем LADA 4x4. Это свидетельствует о том, что «АвтоВАЗ» готовит к разработке новое поколение легендарной «Нивы».

На представленных изображениях показали внедорожник, а эксперты предполагают, что новинка должна заменить нынешнее поколение LADA 4x4 в модельной линейке российской компании. Интересно, что классическая «Нива» и прототип LADA 4x4 Vision имеют общие черты. Сообщается, что прототип нового российского внедоржника представили в августе прошлого года на Московском автосалоне.

В ходе презентации концепта LADA 4x4 Vision представители «АвтоВАЗ озвучили, что при создании изображения дизайнеры вдохновлялись текущей версией «Нивы», о чем свидетельствуют воздуховоды в задней стойке и покрытые камуфляжем задние двери. Внедорожник, представший на патентных эскизах, очень напоминает трехдверный LADA 4x4.

Дебют новой «Нивы» должен состояться на рубеже 2021-2022 годов, а автомобиль сохранит вседорожные возможности старого LADA 4x4. Но и прежний российский внедорожник будет выпускаться вместе со своей новой генераций, о чем рассказал Николя Мор, ранее возглавлявший «АвтоВАЗ».