«Пересела бы на Renault Arkana»: Минусы Kaptur назвала владелица

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Реальная владелица французского кроссовера с 2,0-литровым «атмосферником» рассказала, с какими проблемами она столкнулась за полтора года его эксплуатации.

Автоледи проехала почти 25 000 км на полноприводном Renault Kaptur с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 143 «лошадки» и 4-ступенчатым «автоматом». Девушка поделилась впечатлениями от этой модели и назвала её основные минусы в свежем ролике на канале «Автоблог Шишкиной».

Прежде всего автовладелица отметила, что в целом довольна качеством ЛКП машины, но в выемках под дверными ручками появились царапины. Стоит отметить, что сразу после выезда из автосалона кроссовер получил бронеплёнку на капот, крылья и оптику.

На данном экземпляре присутствует и заводской «косяк», который встречается на многих «Каптюрах», но дилер готов устранить его по гарантии. Проблема в том, что на месте соприкосновения двери с уплотнительной резинкой слазит краска. Кроме того, сами резинки легко отпадают.

Также, по мнению автоледи, Renault Kaptur отличает не самая удачная эргономика в салоне. К примеру, на ходу неудобно переключиться из моноприводного режима в полноприводный, так как рядом располагается ниша под смартфон. К слову, во время подключения телефона к системе мультимедиа через Bluetooth возникают «глюки»: при попытке ответить на звонок приходится нажимать кнопку по нескольку раз.

Однако самым существенным недостатком кроссовера можно считать его расход. По городу у девушки выходит около 14 л, когда пробок нет.

Она добавила, что с удовольствием пересела бы с Kaptur на Renault Arkana, который благодаря турбонаддуву обещает быть экономичнее. Отметим, что Renault уже принимает в России предзаказы на новое кросс-купе.