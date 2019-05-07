«У всех марок куча косяков»: Выбор между Hyundai Creta, Renault Captur и Ford EcoSport обсудили в сети

Сегодня, 05:00

Чтобы выбрать один из трех вариантов автомобиля на каждый день – Hyundai Creta, Renault Captur или Ford EcoSport, – автоледи обратилась за советом к автолюбителям. Те запутали ее еще больше.

Обсуждение началось в сообществе владельцев Hyundai Creta «Вконтакте». Одна из его участниц сказала, что сейчас водит одну из моделей Citroen, но планирует купить что-то из трех перечисленных выше вариантов.

Часть участников обсуждения посоветовали ей остановить выбор на «Форде». «Он надежней, шумка лучше, управляемость отличная», – отметил один из пользователей. «Багажник никакой, задняя дверь открывается в сторону, внутри места меньше», – возразил другой подписчик и посоветовал взять вообще Ford Kuga. Третий рассказал, что EcoSport – очень хорошая машина, но тесновата для семьи.

Другая половина советчиков поддержала Hyundai Creta. «Клиренс 190, багажник большой, внутри много места», «Взяла Крету, оценила при заснеженных дворах и улицах», «Классический двигатель, классический 6-ступенчатый автомат, дешевые расходники», – описывают комментаторы преимущества «корейца».

Лишь один автолюбитель отметил, что производитель Ford уходит из России, поэтому выбор имеет смысл делать только между «Каптюром» и «Кретой». «Берите француза, если только знаете, почему именно его», – загадочно добавил он.

Советы пользователей сети только больше запутали автовладелицу. «Читаю отзывы, и волосы дыбом встают – у всех марок куча косяков», – разочаровано сообщила автор поста.