«Где этот миллион?»: «Болезни» подержанного Subaru XV раскрыл блогер

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Японский паркетник в плане внешности привлекателен, но его «косяки» могут дорого обойтись его владельцу.

На российской «вторичке» кроссовер Subaru XV пользуется большим успехом, но при покупке необходимо знать о недостатках автомобиля. Блогер Асафьев Стас раскрыл все «болезни» подержанного «японца».

Subaru XV с пробегом и в минимальной комплектации обойдется россиянину от 800 000 рублей, а за более топовые версии японского кроссовера придется выложить около 2 000 000 рублей. «Что не так» с подержанным Subaru XV подробно озвучил автоподборщик. Прежде всего блогер обратил внимание на твердый пластик на передней панели в салоне японского кроссовера – обзорщик подчеркивает, что за почти 1 000 000 рублей можно было ожидать чего-то и получше. «Где этот миллион?»,- негодует Асафьев.

Лакокрасочное покрытие Subaru XV со «вторички» оставляет желать лучшего – кузов автомобиля быстр покрывается «рыжиками», из-за чего его необходимо перекрашивать. Коррозии подвергается и капот японского кроссовера, несмотря на установленные резиновые уплотнители с внутренней стороны. Еще одним минусом подержанного «японца» блогер назвал запотевание фар – через несколько лет с этой проблемой сталкивается любой «субарист». Также жесткий пластик, покрывающий крышку багажника, при езде сильно гремит, что тоже может «напрягать» водителя.

Сиденья заднего ряда в Subaru XV довольно неудобные и плоские, доставляющие дискомфорт пассажирам. Помимо того, для пассажиров второго ряда не предусмотрено ни розеток, ни подогрева, ни обдува. Мотор на Subaru XV обладает мощностью в 114 лошадиных сил и достаточно надежен, но при этом часто наблюдаются проблемы с натяжителем цепи, из-за чего она со временем начинает издавать скрежет. Еще одной проблемой японского кроссовера считается вариатор, который перегревается при долгой езде на трассе.