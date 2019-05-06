После такого ее никто не купит: Полный разнос LADA Vesta Sport устроил блогер

Сегодня, 14:09

Публика продолжает обсуждать спорный отечественный седан, и обзорщик нашел несколько малоизвестных поводов отвернуться от этой машины.

Блогер на YouTube-канале KVIRING DRIVE устроил полный разнос LADA Vesta Sport, для чего изучил и показал зрителям заводские слайды с информацией о машине. Исходя из них обзорщик сформировал собственное представление о модели, и многое в ней его смутило. К примеру, автомобиль практически не отличается от своего концепта, но внутри лишен хромированных ручек, как у шоу-кара, что не понравилось ютуберу, так как он считает, что «АвтоВАЗ» решил сэкономить даже на мелкосерийном седане.

На одном из слайдов говорится, что LADA Vesta Sport оснащена передними крыльями из пластика, которые облегчают машину. По словам блогера, на самом деле пластик используется потому, что «АвтоВАЗ» не хочет тратить деньги на оборудование, позволяющее изготавливать металлические крылья для седана. Кроме того, ютубер, исходя из данных, полученных от инсайдеров, утверждает, что передние крылья цветом не совпадают с цветом кузова, потому что глава подразделения LADA Sport отдает подряды на покраску своим знакомым «из девяностых».

Большим минусом LADA Vesta Sport блогер считает то, что в машине используются передние кресла без боковых подушек безопасности. Кроме того, в автомобиле раздражает «бесполезный маркетинг», выраженный в антенне-плавнике. По мнению ютубера, это дизайнерское решение только портит внешний вид седана и, уж если такой «плавник» ставить, то на все модели «АвтоВАЗа», а не на отдельные модели, делая их якобы привлекательными.

Продолжение... «Пересела бы на Renault Arkana»: Минусы Kaptur назвала владелица Реальная владелица французского кроссовера с 2,0-литровым «атмосферником» рассказала, с какими проблемами она столкнулась за полтора года его эксплуатации. Блогер обратил внимание на слабую для LADA Vesta Sport коробку передач JR5, использующуюся машине. По словам ютубера, ее нельзя «раскручивать» более чем до 7 тысяч оборотов в минуту. Далее ютубер высмеял улучшенный разгон до «сотни» Vesta Sport, ведь он отличается от разгона обычной «Весты» с мотором 1.8 всего на 0,6 с.

Обобщая все «косяки» LADA Vesta Sport, блогер считает, что после такого ее никто не купит. По мнению обзорщика, в покупке данной машины вообще нет смысла за те деньги, за которые она предлагается, и лучше приобрести стандартную «Весту», и уже ее дорабатывать всеми доступными на рынке решениями.