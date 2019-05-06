Какой «француз» лучше: Бензиновый и дизельный Renault Duster сравнили в сети

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По статистике, каждый пятый «Дастер», выезжающий из автосалона в России, ездит на «тяжелом» топливе. При этом на автомобильных форумах не прекращаются споры о том, какая из версий лучше.

Дизельный Renault Duster выбирают в основном ради экономии на топливе. Стоимость автомобиля с 1,5-литровым «дизелем» в комплектации Drive на 74 000 рублей больше в сравнении с бензиновой модификацией с двигателем объёмом 1,6 л, но переплата окупится примерно через 76 000 км пробега. Согласно паспортным данным, 1,5-литровый агрегат расходует 5,3 л, а 1,6-литровй – 7,6 л на «сотню». Кроме того, солярка стоит дешевле.

Если сравнить дизельный кроссовер с Renault Duster, оснащённым 2,0-литровым двигателем, разница в цене будет ниже – 34 000 рублей. Как следствие авто на «тяжелом» топливе окупится уже через 32 000 км.

Противники дизеля утверждают, что такой мотор работает громче и более требователен к качеству «горючего» и масла, а на заправке приходится использовать перчатки, чтобы руки не пахли соляркой. Однако с подобными минусами легко смириться.

Куда важнее для владельцев Renault Duster помнить, что из-за более сложной конструкции обслуживание дизельного агрегата обходится дороже. Помимо этого, не во всяком автосервисе возьмутся за его ремонт, особенно в небольших городах. Поэтому лучше покупать такой кроссовер новым или в отличном состоянии.

Что касается проблемы с прогревом машины, её можно решить, установив предпусковой обогреватель, поэтому к стоимости дизельного авто стоит прибавить ещё около 50 000 рублей.