«Она столько не стоит»: LADA Granta FL в топовой комплектации разочаровала блогера

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Эксперты подвергли критике российский лифтбек.

LADA Granta FL, предлагаемая в кузове лифтбек и максимальной комплектации, обойдется от 580 000 рублей. Эксперт Игорь Сирин детально изучил все особенности обновленной «Гранты», но она его разочаровала.

За почти 600 000 рублей россияне смогут приобрести рестайлинговый лифтбек с 1,6-литровым двигателем, выдающим 98 лошадиных сил, функционирующий в паре с 4-ступенчатым «автоматом» от Jatco. До первой «сотни» обновленная «Нранта» разгоняется за 13,0 секунды при предельной скорости в 174 км/ч. На 100 км российский лифтбек «съедает» 7,2 литра.

По внешности LADA Granta FL напоминает LADA Vesta и только это напоминает LADA Vesta, полюбившийся многим автолюбителям в России. Перечень функций включает в себя электростеклоподъемники задних дверей, регулировка передних сидений по высоте, обогрев ветрового стекла, центральный замок с дистанционным управлением, климат-контроль с полуавтоматическим управляемым блоком и аудиосистему с маленьким экраном, но поддерживающую соединение через Bluetooth. Скудное оснащение разочаровало блогера, так как он считает, что за 580 000 рублей оно могло быть более богатым. «Она столько не стоит», - так отозвался эксперт о LADA Granta FL.

Поведение обновленной «Гранты» на дороге обзорщик назвал нормальным – коробка передач нормально переключается и остро реагирует. В повороты российский лифтбек хорошо входит, а шумоизоляция вполне приемлема – посторонних звуков почти не слышно при езде.