«Кто сказал, что УАЗ для бедных?»: Реальный расход УАЗ «Патриот» в городе удивил блогера

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«УАЗовод» решил не ориентироваться на данные бортового компьютера, а самостоятельно рассчитал наиболее точный расход топлива отечественного внедорожника.

Автор YouTube-канала AL-KASH TV провел тест, результат которого может быть интересен как владельцам УАЗ «Патриот», так и потенциальным покупателям этой модели. Блогер заправил полный бак 92-го бензина и проехал 200 км, поскольку посчитал, что усредненное значение окажется ближе к реальному расходу топлива на 100 км пути. Для чистоты эксперимента он заправлялся на одной и той же АЗС.

Уточняется, что «подопытным» был «Патриот» 2017 года с лифтованной подвеской и экспедиционным багажником на крыше. В итоге получилось, что на каждую пройденную «сотню» данной машине необходимо около 20 л бензина.

По словам водителя, у него агрессивная манера езды, поэтому у других автомобилистов УАЗ «Патриот» может оказаться чуть менее «прожорливым». Тем не менее полученный результат удивил «УАЗовода».

«Кто сказал, что УАЗ для бедных? Те люди, которые не могут себе позволить его заправлять!» – отметил блогер.

В комментариях другие владельцы данной модели подтвердили, что дилеры сильно приуменьшают «аппетит» внедорожника.

«Расход 20 литров, на полном баке проезжаю 315-330 км, хотя при заправке до полного компьютер рассчитывает 445 км пробега», «Наконец-то правда, а то у всех 10 литров», «Для такой машины это нормально. И объем движка и колеса немалые. Так что еще не каждому по карману иметь такую машинку», – пишут автолюбители.