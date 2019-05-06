«Первый парень на деревне»: В сети обсудили спорный тюнинг «Москвич-412»

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Оттюнингованный «Москвич-412» из Павлодара получил неоднозначные отзывы автомобилистов.

Фотография «обновленного» «Москвича» появилась в одном из автомобильных сообществ «Вконтакте». На снимке видно, что М-412 получил новые обвесы и спойлер-скамейку.

Большую часть пользователей в комментариях переделка возмутила: «Ну прям убожество стало», «Зачем шедевр такой испоганили», «Колхоз». Другой подписчик заметил, что от оригинала мало что осталось после такого спорного тюнинга и, возможно, причина в попадании в ДТП: «15 кг шпатлевки и грунтовки, и вуаля – не бита и не крашена».

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Однако некоторые пользователи отнеслись к эксперименту благосклонно. «Красота же», «Молодцы ребята», – похвали они работу владельцев автомобиля. «Первый парень на деревне», – заметил один из комментаторов. А один автомобилист подвел другой итог: «Что бы не делали, все равно останется Москвичом».