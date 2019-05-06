«Ремонт после ремонта»: О некачественной работе дилеров с LADA Granta рассказал мастер

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По словам специалиста, если на «вторичке» предлагается машина с пометкой «все работы производились у официалов», то это еще не значит, что автомобиль стоит покупать.

Автомобильный мастер Максим Бетонов на одноименном YouTube-канале рассказал о некачественной работе дилеров с неполадками LADA Granta, из-за которой в машине пришлось делать «ремонт после ремонта». Речь идет о дорестайлинговой «Гранте» с роботизированной коробкой передач. Владелец авто обратился к мастеру за помощью, так как машина стала долго заводиться или заводилась, но без «подброса» оборотов.

По словам специалиста, когда его клиент обращался за ремонтом к дилерам, они меняли в машине датчики и дроссельные заслонки. Однако когда авто добралось до мастера, последний обнаружил, что в «Гранте» форсунки перегружены уже на холостых оборотах. Еще эксперта смутило, что дилеры не обратили внимание на ржавчину на трубке, которая идет к форсункам. Специалист решил почистить форсунки, однако это не дало никакого результата, после чего они были заменены на полностью новые форсунки, и проблема с запуском мотора была решена.

Через некоторое время клиент снова приехал к мастеру на той же самой LADA Granta, но уже с другой проблемой – автомобиль потреблял более полулитра масла на 1 000 км пробега. Мастер предложил в качестве решения проблемы сделать капремонт, предполагая, что неполадки есть в поршневой группе или маслосъемных колпачках. Автомобилист от этого отказался, вместо чего отправился к дилерам, которые не придумали ничего лучше, чем заменить кольца, что не дало результата. После этого «ладовод» снова вернулся к мастеру.

Эксперт разобрал мотор для выявления проблемы. Специалист обнаружил, что дилеры плохо герметизировали двигатель, из-за чего в некоторых местах из него сочилось масло. Далее мастер заметил по состоянию поршней агрегата, что кольца не снимают масло. Сами поршни стучали, имела место их заметная перекладка. Примечательно то, что дилеры об этом ничего не говорили, но утверждали, что их специалист проверил мотор и сделал заключение, согласно которому с двигателем все в порядке. Теперь автомобиль получит расточку поршней и новую поршневую группу.