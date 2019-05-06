«Чиним «Ниву» на природе!»: Хейтеры LADA испортили праздничное поздравление марки

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«АвтоВАЗ» хотел красиво поздравить всех с майскими праздниками, но в ответ получил «ушат критики».

В официальном сообществе LADA в социальной сети «ВКонтакте» марка решила поздравить всех подписчиков с майскими праздниками. «АвтоВАЗ» пожелал клиентам провести выходные по-особенному, совершая открытия и наслаждаясь компанией друзей и свежим воздухом. «LADA позаботится о том, чтобы ваши майские приключения прошли с комфортом», - подытожил бренд.

Вместе с тем хейтеры LADA испортили праздничное поздравление марки, припомнив российскому гиганту все «косяки» их продукции. «Какой комфорт? Я ничего кроме дискомфорта в LADA Granta не ощущаю», «Меньше слов - больше дела. Ставьте вариаторы в LADA Vesta и LADA XRay», «Какие ещё майские приключения? Чиним «Ниву" на природе?», - такие язвительные комментарии явно не украсили поздравление.

Стоит отметить, что далеко не все автомобилисты критикуют LADA, что особенно касается новых моделей. Клиенты по большей части хвалят новый внедорожный универсал LADA Vesta SW Cross, отмечая его надёжность и проходимость. Также многие эксперты и автоблогеры отмечают, что последние пару лет модели «АвтоВАЗ» становятся всё лучше.