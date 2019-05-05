«Помяли пороги!»: На небрежную работу «официалов» при обслуживании LADA Granta FL пожаловался водитель

Сегодня, 17:09

Автомобилист не уверен до конца, что повреждение кузова произошло у дилеров, однако других причин он попросту не видит.

Владелец LADA Granta FL в соцсети «ВКонтакте» поделился своими проблемами с другими «грантоводами» одного тематического сообщества. Водитель заявил, что обнаружил на обоих порогах в передней части машины очень плавные впадины без чётких краёв. По словам водителя, даже на фото их увидеть нереально, однако он предполагает, что случилось это именно при обслуживании у «официалов».

«Если в сервисе неправильно поднять машину, то может ли это помять пороги?», – резонный вопрос не даёт покоя владельцу «Гранты» вот уже долгое время. Комментаторы в сети объяснили ему, что если LADA Granta FL неправильно подняли за пороги, то следы действительно могли остаться, однако ничего критичного в них нет, и вмятины эти ни на что не влияют: «На сервисах даже внимания не обращают на такое!».

Комментаторы убеждены, что небрежная работа «официалов» в конкретном случае – определенно имела место быть, потому водители, считают, что лучше всего стараться находиться около LADA Granta FL во время обслуживания, дабы иметь возможность воочию наблюдать за процессом: «Слесарю вообще никакого дела до этого нет. Поднялась – и ладно, хотя там и так есть чётко выверенные точки».