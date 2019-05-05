«Расход будет только расти»: О чересчур «прожорливом» УАЗ «Патриот» рассказали в сети

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По словам владельца, его экспедиционный «Уазик» сжигает почти 16 литров на 100 км при езде по скоростной трассе.

В сообществе владельцев УАЗ «Патриот» соцсети «ВКонтакте», один из водителей решил пожаловаться на свой чересчур «прожорливый» российский внедорожник. Даже учитывая установленный на крыше багажник и предельно аккуратную езду, полного бака бензина ему хватило всего лишь на 424 километра, что соответствует расходу бензина, примерно равному 15,3л/100км.

«Кто-то пишет, что норма – это 10-11 литров, а кто-то, что даже этого многовато и должно быть чуть меньше при езде на трассе. Слишком уж он меня удивил. Куда копать, что смотреть?», – крайне встревожен водитель своим УАЗ «Патриот». Автомобилисту уже начинает казаться, что в машине завелась какая-то неисправность, но он не знает, как можно это выяснить: «Неужели ехать к дилеру, предъявлять?».

Комментаторы в сети убеждены, что для пробега в 15 000 км, такой расход – более-менее адекватен, поскольку УАЗ «Патриот» ещё даже толком обкатку не прошёл: «Чему тут притираться-то на 20 000 км?», «После двадцатки обязательно расход уменьшится, можешь не переживать». Однако нашлись и те, кто настроен крайне пессимистично.

«Расход будет только расти. Цепь растягивается, фазы уходят. У меня после обкатки до 13 литров на сотню вырос он, при том что езжу 100 км/ч, а 130 и больше – в очень редких случаях», – поделился грустным прогнозом водитель УАЗ «Патриот».