«Сил уже просто нет»: На неисправную проводку Hyundai Solaris пожаловался водитель

Сегодня, 06:00

По словам владельца «Соляры», он уже максимально замучался в попытках разобраться, что не так с сигналом его машины.

Сообщество любителей Hyundai Solaris стало местом для обсуждения проблем с проводкой корейского бестселлера. Водитель решил пожаловаться на неисправный сигнал, который либо не срабатывает вообще, либо – звучит крайне тихо, едва слышно. «Сил уже просто нет. Она то просто щёлкает, то тихонечко сигналит, причём проводка вроде бы целая», – безысходно рассказывает автомобилист, уточняя, что пытался «вылечить» авто самостоятельно, но у него ничего не вышло.

Комментаторы в сети, для начала, спросили водителя, почему же он, раз так сильно приходится мучаться, не отправит свою машину к электрику, а затем предложили ему несколько вариантов, из-за которых сигнал в Hyundai Solaris может работать не так, как хотелось бы. В первую очередь, водителю посоветовали проверить компрессор: «Если он работает, то уже дудке хана, или просто грязная изнутри, и на мембране тоже».

Помимо этого, слишком тихо Hyundai Solaris может сигналить из-за того, что где-то вышел из строя один незначительный контакт, и недовольному автомобилисту порекомендовали взять провода с сечением побольше: «Додуделся, контакты сдохли!».