«Живее всех живых»: Mitsubishi Outlander первой генерации похвалили в сети

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Несмотря на возраст, японский кроссовер может дать фору любому современному автомобилю в плане долговечности.

Mitsubishi Outlander первого поколения достаточно востребован на российской «вторичке» и многие автолюбители хотели бы его приобрести. Ведущий канала «Честный тест-драйв» оценил состояние японского кроссовера с пробегом и похвалил его.

Подержанный «Аутлендер» комплектуется 2-литровым двигателем, обладающими системами фазовращения и чугунными блоками, а его мощность составляет 220 лошадиных сил. Данный мотор достаточно надежен и «убить» его можно только при отсутствии качественного обслуживания. Ремень ГРМ на «Аутлендере» первого поколения рекомендуется менять каждые 90 000 км, но можно и раньше. Регулировка клапанов на двигателе Mitsubishi Outlander производится раз в 150 000 км. «Живее всех живых», - восторгается автор видео.

Что касается обслуживания японского кроссовера, то это влетит в «копеечку» - замена ремня ГРМ на Mitsubishi Outlander обойдется в 20 000 рублей. Агрегат работает с МКПП и АКПП, которые славятся надежностью, но при использовании «автомата» увеличивается расход топлива. Объем багажного отсека Mitsubishi Outlander первого поколения составляет 400 литров, но при этом автомобиль обзавелся полноразмерным колесом, лопаткой и органайзером. Сиденья заднего ряда способны удобно разместить пассажиров и обладают несколькими регулировками. Сам салон машины оказался идеальным и обшит «родной» кожей, что не мог не похвалить блогер. Жесткий пластик, которым обшита передняя панель в Mitsubishi Outlander, наоборот привлекает автолюбителей.

При движении «Аутлендер» достаточно хорошо себя ведет, благодаря хорошо сработанной подвеске. Одним из минусов «японца» блогер назвал большой расход топлива – 11,9 литров на 100 км, а также из-за длинных передач двигатель тяжело «вытягивает» автомобиль. Если говорить о шумоизоляции, то посторонние звуки в салоне Кроссовера присутствуют, но только при скоростной езде по трассе.