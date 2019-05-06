«Липовая» гарантия на «Крету»: Блогер рассказал, как дилер «кинул» владелицу Hyundai Creta

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Спустя всего год после покупки на кузове корейского кроссовера вздулась краска, но дилер отказался устранят дефект по гарантии.

Многих водителей подкупает, что Hyundai даёт на Creta гарантию на пять лет или 150 000 км пробега. Отметим, что указанный гарантийный срок распространяется не только на двигатель и трансмиссию, но и на лакокрасочное покрытие. Тем не менее не всем владельцам данной модели удаётся добиться от дилера выполнения гарантийных обязательств.

Об одной из таких ситуаций рассказал блогер в ролике, размещённом на канале Ярослав Ефремов Live CH. По его словам, дилер «кинул» владелицу кроссовера Hyundai Creta 2017 года выпуска, купленного новым в прошлом году. Проблема в том, что на пятой двери вздулось ЛКП из-за того, что металл начал «гнить», но в дилерском центре отказались перекрашивать данный элемент кузова из-за того, что якобы было механическое повреждение.

Сотрудники центра уверяют, что дверь мог ударить камешек, вылетевший из-под колёс. Правда, лететь ему пришлось бы высоко, судя по расположению дефекта. Таким образом, гарантия на «Крету» оказалась «липовой». В подтверждение своих слов блогер вставил ролик, записанный непосредственно у дилера.

Кроме того, он отметил, что качество лакокрасочного покрытия Hyundai Creta в целом оставляет желать лучшего. Несмотря на пробег всего в 15 000 км на кузове машины можно заметить немало мелких царапин. В связи с этим владелица кроссовера подумывает о его продаже.