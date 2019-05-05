«10 шашлычных сил под капотом»: Переделанный под мангал-прицеп, Volvo 740 «взорвал» сеть

Сегодня, 15:56

Комментаторы решили вновь вспомнить оригинальную разработку ростовского автолюбителя.

В сообществе «ВКонтакте», посвященном необычному тюнингу, показали «морду» от старенького Volvo 740, владелец которого решил превратить надоевший автомобиль в своеобразный прицеп-мангал, который можно будет без особых проблем возить с собой на природу и шашлыки. Жаровня на колесах стоила водителю 100 000 рублей, и конструкция снаружи выглядит очень симпатично.

Виной всему – нетронутая оптика и другие элементы передка Volvo 740, который и без всяких доработок выглядит очень достойно. Чтобы соорудить такой мангал-прицеп, водителю пришлось вытащить мотор и всю проводку из моторного отсека, поскольку шашлык с ароматом палёных проводов – та ещё затея.

Стоит добавить также, что 100 000 рублей – слишком высокая сумма, как для жаровни из шведского автомобиля, поскольку за те же деньги сейчас можно приобрести более-менее приличный и «живой» Volvo 740, дабы использовать машину по своему прямому назначению. Тем же, кто всё-таки хочет себе оригинальную жаровню, стоит обратить внимание на «вторичку». Там можно приобрести полуразрушенного «шведа» за 10-20 тысяч рублей.

Комментаторы в сети не остались в стороне от переделанного Volvo 740. Мангал на колёсиках «взорвал» сеть, и автомобилисты наперебой начали давать прозвища этому «монстру»: «10 шашлычных сил под капотом», «Скорее одна, лошадиная, которая на шашлык пошла!», «Из такого – только торговать».