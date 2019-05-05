«Битва японцев»: Mazda CX-5 сразилась Mitsubishi Outlander XL в гонке по прямой

Сегодня, 14:53

Несмотря на производительный мотор, «Аутлендер» не смог добиться преимущества над «Маздой» в гоночном соревновании.

Все знают, что кроссоверы Mitsubishi Outlander XL и Mazda CX-5 являются довольно хорошими автомобилями, но никто не видел их в гонке по прямой. Ведущий с канала «AUTO VRN» устроил «битву японцев», чтобы выяснить кто из них лучше.

Под капотом Mitsubishi Outlander в комплектации XL разместился 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с производительностью 220 лошадиных сил, работающий в паре с 6-позиционной АКПП, а первую «сотню» «Аутлендер» набирает за 9,7 секунды. Автомобиль обладает 18-дюймовыми колесными дисками, а его масса составляет 1 720 кг.

Подкапотное пространство Mazda CX-5 занимает 2,5-литровый мотор с отдачей 194 лошадиные силы, взаимодействующий с 6-ступенчатым «автоматом» и разгоняющийся до первой «сотни» за 9,0 секунды. «Мазду» снабдили облегченными колесными дисками на 17 дюймов, а весит кроссовер 1 620 кг.

В первом заезде Mazda CX-5 смогла обойти Mitsubishi Outlander XL – автомобиль резко вырвался вперед и оставил далеко позади своего конкурента. Второй заезд показал тоже самое – «Мазда» легко обставила «Аутлендер при скорости в 20 км/ч, вырвавшись со старта вперед. В третьем заезде оба «японца» соревновались уже при скорости в 40 км/ч – Mitsubishi Outlander не удалось добиться успеха - Mazda CX-5 и тут его обставила. Остальные заезды показали, что более легкая «Мазда» с облегченными колесами «уделывает» прославленный «Аутлендер».